В Челябинской области наградили жительницу, которая приняла роды в снегу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил знак «За смелость и отвагу» и денежную премию в размере 25 тысяч рублей жительнице регионального центра Ольге Усачёвой, которая приняла роды в снегу. Рассказываем подробности этой шокирующей истории.

Источник: Pchela.News

Всё случилось перед Новым годом. Ольга вышла на прогулку с собакой и увидела сидящую в сугробе девушку, которая горько плакала. Незнакомка объяснила, что у неё схватки. Ольга вызвала скорую, привязала собаку к забору и начала принимать роды. В итоге девушка родила девочку.

Позже выяснилось, что несколько месяцев назад спасённая девушка по имени Одина поругалась с мужем и уехала от него из Москвы в Челябинск, не сказав о беременности. Мужчина узнал о случившемся, попросил прощения и приехал забирать свою семью из роддома. Дочь назвали в честь спасительницы Хельгой — одна из форм имени Ольга, означающая «святая». Девушка поддерживает связь с семьёй.

— Они сильно не распространяются. Думаю, что все хорошо, — поделилась с изданием «КП-Челябинск» Ольга.