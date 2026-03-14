Всероссийский фестиваль санок пройдет 15 марта в Красноярске

Всероссийский фестиваль санок пройдет 15 марта на территории экопарка «Каштак» в Красноярске. Гостями фестиваля станут серебряный призер Олимпийских игр Александр Денисьев и чемпионка Европы Наталья Рязанцева. На соревнования приглашают всех желающих в возрасте от 10 лет, но необходимо заранее пройти регистрацию. Участники смогут посетить мастер-классы от профессиональных саночников и спуститься на горных санях, также будут организованы фотозона и угощение горячим чаем. Итоги заездов подведут в личном и командном зачетах. Горные сани и шлемы можно будет взять напрокат на месте, — сообщили в мэрии. Для участников будут организованы бесплатные шаттлы от остановки «Базаиха» (в направлении нацпарка «Красноярские Столбы») на улице Свердловской до экопарка «Каштак» и в обратную сторону. Они будут курсировать с 10:00 до 13:30 каждые 15 минут. Организаторы добавили, что Красноярск станет третьим городом-участником, ранее фестиваль уже проходил в Подмосковье и Ярославской области. Далее эстафету подхватят Москва, Кемерово и Кандалакша, а в декабре 2026 года фестиваль продолжится на Урале и в Ленинградской области.