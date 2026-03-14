Три жизни спас один посмертный донор на севере Казахстана

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. В Северо-Казахстанской области был проведен забор органов.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В городскую больницу поступил 65-летний мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения. Несмотря на реанимацию, мужчина скончался. Врачи констатировали смерть головного мозга и родственники приняли решение о посмертном донорстве.

Врачи изъяли органы и пересадили их пациентам, которые находились в листе ожидания.

«Печень пересажена мужчине 51 года с циррозом печени. Также выполнены трансплантации двух почек пациентам с хронической болезнью почек V стадии, развившейся на фоне диабетической нефропатии: пациентке 1986 года рождения и пациенту 1978 года рождения, который с 2020 года находился на программном гемодиализе», — сообщил Минздрав.

Сегодня в Казахстане в листе ожидания трансплантации находятся более 4,5 тысячи пациентов, из них значительная часть нуждается в пересадке почки, печени и сердца. Только за 2025 год было проведено 18 донорских процессов от посмертных доноров, что позволило выполнить 68 трансплантаций жизненно важных органов. При этом, ежегодно сотни пациентов не дожидаются своей очереди.