Три жизни спас один посмертный донор на севере Казахстана

Сегодня в Казахстане в листе ожидания трансплантации находятся более 4,5 тысячи пациентов, из них значительная часть нуждается в пересадке почки, печени и сердца. Только за 2025 год было проведено 18 донорских процессов от посмертных доноров, что позволило выполнить 68 трансплантаций жизненно важных органов. При этом, ежегодно сотни пациентов не дожидаются своей очереди.