В Евпатории снесут опасное колесо обозрения

Он отметил, что власти города с июля 2024 года требуют у владельца опасного аттракциона освободить земельный участок. Всего за это время проведено 13 судебных заседаний.
«Основания: нарушения, допущенные при размещении объекта, а также нарушения, связанные с безопасностью», — написал он в Telegram.
12 марта 2026 года оглашено решение суда, по которому исковые требования администрации Евпатории удовлетворены, а во встречном иске фонду отказано. отметил Юрьев.
«После вступления в силу решения суда, колесо обозрения подлежит обязательному демонтажу, а земельный участок под ним должен быть освобожден», — акцентировал градоначальник.