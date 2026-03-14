Ги Буше: «У “Авангарда” в последнее время очень много хороших историй»

«Авангард» дома 13 марта уверенно обыграл «Шанхай» 6:1. Встречу оценил главный тренер нашей команды Ги Буше.
"Сегодня нам хотелось сделать ярче заявить о себе и здорово выступить перед болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, за страсть к нашей игре. Мы хотели показать, кем мы являемся, как мы можем играть. Очень много хороших историй происходит с нашей командой в последнее время.
В прошлом матче мы поставили клубный рекорд по голам в регулярке, хотели продолжить в том же духе. В этом матче наше меньшинство сыграло здорово, плюс забросили три шайбы в большинстве. Так что спецбригады не могут не радовать. Никита Серебряков сегодня побил рекорд по победам в регулярке, он просто лучший, и точка" — высказался он.
Также тренер ответил на вопрос КП-Омск, будут ли оставшиеся две игры сложнее не потому что они гостевые, а психологически — как уже самые последние перед плей-офф, как два самых последних шага до решающего этапа:
«В том числе поэтому да. Не так важно все же, будет у нас второе или третье место на “Востоке”, сложность сейчас и через игры еще более оптимально подготовиться, и сохранить настрой, и не получить травм. Уже говорил в прошлый раз, играя жестко, чтобы победить, имеешь больше рисков травмироваться. Играя мягче, ты скорее проиграешь. Очень сложно сейчас найти этот баланс ребятам. Но мы постараемся».
Ранее мы писали, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов повторил рекорд защитника Криса Ли по числу баллов за результативность в регулярном сезоне среди защитников.