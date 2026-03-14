Страстная неделя 2026: что можно и нельзя делать перед Пасхой

Пасху в 2026 году празднуют 12 апреля. Ей предшествует Страстная неделя — последняя неделя Великого поста. В это время православные вспоминают о страданиях Иисуса Христа, а каждый день Страстной седмицы называют «Великим». О том, что можно и нельзя делать в последнюю неделю Великого поста, и об основных традициях Пасхи — в материале URA.RU.

Когда Страстная неделя в 2026 году

В 2026 году Страстная неделя (Страстная седмица) будет длиться с 6 по 11 апреля. Ее началом традиционно считается Вербное воскресенье — праздник Входа Господня в Иерусалим, который в 2026 году приходится на 5 апреля.

Почему последнюю неделю Великого поста называют Страстной

Заключительная неделя Великого поста (Страстная или Великая седмица) именуется Страстной, поскольку посвящена воспоминанию о страданиях Иисуса Христа, Его крестном пути, смерти и погребении. Само наименование восходит к церковнославянскому слову «страсть», которое переводится как «страдание».

В этот период православные христиане вспоминают последние события земной жизни Иисуса Христа: Тайную вечерю, мучения, распятие и последующее погребение. Традиционно каждый день Страстной седмицы имеет наименование «Великий»: Великий понедельник, Великий вторник и далее по дням недели.

Смысл Страстной недели заключается в том, чтобы через молитву, участие в богослужениях и соблюдение строгого поста приобщиться к тайне Христовых страданий, разделить Его боль и одновременно утвердиться в надежде на Воскресение.

Что можно и нельзя делать в Страстную неделю

Страстная неделя (Страстная седмица), предшествующая празднованию Пасхи, считается временем особенно строгого поста и духовного сосредоточения. В этот период верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его распятие и погребение. Церковь призывает по возможности отложить мирские заботы, уделяя больше внимания молитве, покаянию и размышлениям о страданиях Спасителя.

Одной из основных форм проведения этого времени является участие в богослужениях. В течение всей Страстной недели в храмах совершаются особые службы: утрени, вечерни, а также богослужения с чтением Страстных Евангелий. Верующим рекомендуется регулярно посещать храм, внимательно слушать проповеди, усердно молиться и приступать к таинству исповеди.

Сохраняется и бытовая традиция подготовки к Пасхе: на Страстной неделе принято наводить порядок в доме, проводить генеральную уборку, печь пасхальные куличи, красить яйца и уделять внимание обустройству быта. Эти действия рассматриваются как внешний символ внутреннего духовного обновления и очищения.

Что можно и нельзя есть в Страстную неделю

  • С понедельника по четверг верующим предписывается соблюдение сухоядения: допускается употребление хлеба, сырых овощей и фруктов, а также приготовленных из них блюд без растительного масла.
  • В четверг разрешается горячая пища с растительным маслом, однако в рационе по-прежнему не должны присутствовать продукты животного происхождения.
  • В пятницу рекомендуется полный отказ от еды, поскольку этот день считается временем особой скорби.
  • В субботу дозволяется горячая пища без масла, а с воскресенья, дня Пасхи, все ограничения в питании отменяются.

Как связаны Великий пост и Пасха

Празднование Пасхи следует за периодом Великого поста, поскольку именно пост рассматривается церковной традицией как время подготовки к этому дню. В течение семи недель верующие проходят этап духовного очищения, усиленной молитвы и воздержания. Пасха завершает этот подготовительный период и открывает пасхальную седмицу. Ограничения в пище во время Великого поста призваны напоминать о том, что Иисус Христос в течение 40 дней постился в пустыне перед наступлением Пасхи.

Когда будет Пасха в 2026-м году?

В 2026 году православная Пасха пройдет 12 апреля. Дата Пасхи рассчитывается по лунному календарю: ежегодно праздник выпадает на первое воскресенье после весеннего полнолуния. Символ Пасхи — победа жизни над смертью. По христианскому учению праздник отмечается в память о распятии Иисуса Христа.

Основными традициями на Пасху являются приготовление блюд, которые символизируют жизнь и возрождение. К ним относятся крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Все члены семей собираются вместе, чтобы разделить радость. Во время Пасхи звучит приветствие: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!».

Чего нельзя делать в Пасху

Пасха традиционно считается праздником духовной радости, поэтому в этот день верующим не следует предаваться грусти, ссориться или вступать в конфликты. Если разногласия все же возникли, церковная традиция рекомендует примириться в тот же день. Праздник предназначен прежде всего для молитвы и общения с близкими, в связи с чем не одобряются уборка и выполнение тяжелой физической работы.

В Светлое Христово Воскресенье также не допускается охота ради развлечения. Допустимой она может считаться лишь в исключительных случаях, когда речь идет о вопросах выживания. Отдельно подчеркивается позиция Церкви в отношении гаданий: они недопустимы в любой день года, однако в Пасху подобные действия расцениваются как особое проявление неуважения к Божьей воле. По этой причине запрещено гадать, в том числе в шутливой форме.

Жестких канонических запретов на крещение детей и проведение поминок в Пасху нет, однако Церковь рекомендует по возможности перенести эти обряды на другие дни. Венчания в Светлое Христово Воскресенье и на протяжении всей Светлой седмицы не совершаются.