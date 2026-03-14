Воронежская область укрепляет сотрудничество с Узбекистаном

В регион прибыла делегация во главе с Ботиржоном Асадовым.

Воронежскую область посетила делегация Узбекистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. На встрече с губернатором Воронежской области гости обсудили широкий круг вопросов — от экономики до гуманитарного взаимодействия.

Воронежская область и регионы Узбекистана уже много лет развивают сотрудничество. Так, по данным правительства региона, за прошлый год товарооборот между партнерами вырос в 1,8 раза. Воронежская область экспортирует в Узбекистан продовольствие, сельхозсырьё, продукцию машиностроения и химической промышленности.

На встрече также обсудили развитие кооперации — создание совместных проектов, технологических и производственных связей между предприятиями.

— Но отношения между регионами — это не только экономика, — отметил губернатор Александр Гусев. — Это люди, образование, культура и обмен знаниями. Сегодня в наших вузах обучаются студенты из Узбекистана, университеты региона активно развивают связи с учебными заведениями Республики. Видим хорошие перспективы и в развитии среднего профессионального образования.

Теперь правительство займется планированием визита в Узбекистан для запуска новых совместных проектов в промышленности и аграрной сфере.