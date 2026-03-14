Без отопления из-за аварии остались дома в Ворошиловском районе Волгограда

В Ворошиловском районе Волгограда с утра 14 марта исчезли тепло и горячая вода в многоквартирных домах на улицах Елецкой и Буханцева. Отопление временно отключили из-за аварии на теплотрассе. Бригады проводят восстановительные работы на участке тепловой сети на улице Дубовской, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».
— Подача тепла и горячего водоснабжения была временно приостановлена в ряд домов по ул. Елецкой и Буханцева. Работы завершат до конца сегодняшнего дня, — рассказали в ресурсоснабжающей компании.
По словам жильцов, отопление пропало около 6 часов утра, позже пересохли краны и с горячей водой. В зону отключения попали дома на улицах Елецкой, 3, 6, 11, 18, 19, Буханцева, 2Б и в другие МКД в зоне протечки.
