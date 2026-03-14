Самарцам рассказали, почему на майские 2026 не будет длинных выходных

Согласно утвержденному правительством производственному календарю, первый блок отдыха приурочен к Празднику Весны и Труда и продлится с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая. Выходные, посвященные Дню Победы, запланированы с субботы 9 мая по понедельник 11 мая. Между праздничными периодами придется работать полноценную неделю — с 4 по 8 мая. При этом пятница будет сокращенным рабочим днем. Отказ от длинных майских каникул связан с необходимостью сократить простой предприятий и сохранить стабильный рабочий ритм.