Омичам назвали главную особенность гепатита С

Врач дала советы, как не заразиться и не пропустить болезнь.

Источник: Комсомольская правда

В омском минздраве 14 марта рассказали об основной особенности гепатита С — длительном бессимптомном течении. Человек может годами не подозревать о заболевании, поэтому важно проходить лабораторное обследование, прежде всего людям из групп повышенного риска.

Как пояснила инфекционист БСМП № 2 Марина Привалова, заражения можно избежать, если соблюдать несложные правила. При медицинских и косметологических процедурах нужно использовать одноразовые или стерильные инструменты. Важно обращаться только в те организации, которые имеют разрешение на оказание таких услуг. Это касается в том числе нанесения татуировок, создания прокола для пирсинга.

В домашних условиях следует пользоваться только личными бритвами, маникюрными и педикюрными принадлежностями, не передавать другим зубные щетки и средства личной гигиены. Для профилактики полового пути передачи необходимы барьерные средства защиты.

Ранняя диагностика и своевременное лечение помогают предотвратить тяжелые осложнения — цирроз и рак печени. Доказано, что терапия гепатита С снижает риск смерти почти в два раза. Медики призывают омичей не откладывать обследование и обратиться к врачам для тестирования.

Ранее в омском министерстве здравоохранения рассказали о причинах головокружений и потери равновесия.

