Омичам назвали главную особенность гепатита С

Как пояснила инфекционист БСМП № 2 Марина Привалова, заражения можно избежать, если соблюдать несложные правила. При медицинских и косметологических процедурах нужно использовать одноразовые или стерильные инструменты. Важно обращаться только в те организации, которые имеют разрешение на оказание таких услуг. Это касается в том числе нанесения татуировок, создания прокола для пирсинга.