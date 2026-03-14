Министр образования Иванец и министр здравоохранения Ходжаев показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию

Министерство здравоохранения показало, как глава ведомства Александр Ходжаев проводит сердечно-легочную реанимацию. Такой же мастер-класс белорусским школьникам провел и глава Минобразования Андрей Иванец.
Ранее «Комсомолка» писала, что в шестой школьный день белорусских школьников будут учить реанимировать человека.
На старте республиканского образовательного проекта «Запусти сердце» 14 марта министры здравоохранения и образования показали белорусским школьникам, как проводить реанимацию.
Традиционно акция стартовала с занятий в симуляционном центре Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Беларуси. Занятия для старшеклассников № 4 и № 20 гимназий Минска провел врач-эксперт Сергей Ковалевич. Затем мастер классы провели Ходжаев и Иванец.
Главы Минздрава и Минобразования показали, как реанимировать человека. Фото: Минздрав.
Глава Минздрава сделал акцент на важность профориентационного компонента данной акции.
— У ребят есть возможность отработать навыки, необходимые для спасения жизни на симуляционном оборудовании с обратной связью, и приобрести уверенность в том, что они могут спасть чью-то жизнь, — отметил также Ходжаев.
В свою очередь министр образования сказал, что такие занятия станут хорошим дополнение к учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка».
— В рамках акции каждый участник отработает и закрепит навыки оказания первой помощи на манекенах и приобретет уверенность в своих действиях, — констатировал Иванец.
До 15 мая 20 тысяч десятиклассников по всей Беларуси будут обучаться навыкам оказания первой помощи. Белорусских школьников научат не только о сердечно-легочной реанимации, но и приемам остановки кровотечения, помощи при непроходимости дыхательных путей, методах иммобилизации конечностей.
