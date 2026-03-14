Калининградский детский центр закрыли на месяц из-за антисанитарии

Проверка выявила серьёзные проблемы с организацией питания детей.

В Калининграде по решению суда на 30 суток приостановили работу детского центра «Top Kids». Индивидуальный предприниматель Ирина Честнейшина организовала деятельность учреждения с грубейшими нарушениями санитарных норм, сообщили в Роспотребнадзоре.

Проверка выявила серьёзные проблемы с организацией питания детей. В отношении владелицы составили протокол, и 13 марта Ленинградский районный суд признал её виновной. Наказание в виде приостановки выбрали не случайно: нарушения были настолько серьёзными, что создавали реальную угрозу здоровью маленьких посетителей. Штраф в такой ситуации сочли недостаточной мерой. Центр на улице Старосаперной будет закрыт до середины апреля.