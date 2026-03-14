Высота снежного покрова в Москве уменьшилась незначительно

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Высота снежного покрова составляет 37 сантиметров в субботу в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Высота снежного покрова уменьшается совсем незначительно — по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, 1 сантиметр потерял снег к вчерашнему утру и ещё на 2 сантиметра, до 37 сантиметров, уменьшилась его высота к сегодняшнему дню», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в среднем, на территории столичного региона убыль снега за минувшие сутки составила от 1 до 5 сантиметров. Так, самые высокие сугробы, высотой 55 сантиметров, остаются в Черустях, а меньше всего снега — 19 сантиметров в Клину.