Миронов предложил ввести зарплату для мам

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Партия «Справедливая Россия» предлагает ввести «зарплату для мам», законопроект о ежемесячной выплате для неработающих родителей будет повторно направлен в правительство РФ, сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов.
«Справедливая Россия» в субботу проводит в Москве «Форум молодых мам».
«Допустим, мама не может или не хочет работать, хочет посвящать свое время детям. И в этом случае государство должно поддержать. “Справедливая Россия” предлагает ввести “родительскую зарплату” или “зарплату для мам” — ежемесячную выплату для одного из родителей в семье, который не работает, занимается воспитанием детей», — сказал Миронов.
Согласно инициативе, выплату в размере прожиточного минимума смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. При этом «родительские зарплаты» не должны отменять других пособий и льгот.
«С помощью нашего предложения можно решить проблему семейной бедности и дать мощный стимул рождаемости», — пояснил лидер партии.
По его словам, по замыслу инициаторов законопроекта, будущая мама, молодая мама будет уверена: даже если она не сможет работать, государство поможет, подставит плечо.
«Несколько лет назад мы направляли предложение о “родительской зарплате” в правительство, будем снова его вносить. На фоне падения рождаемости он особенно актуален», — добавил Миронов.