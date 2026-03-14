Водители стали чаще выезжать на лед водоемов в Иркутске

Как сообщили в администрации города, нарушителям вручали памятки и фиксировали факты выезда на лед. Ранее на этом участке выявили 35 правонарушений.
Как пояснил консультант отдела обеспечения безопасности администрации Иркутска Дмитрий Ширяев, толщина льда постоянно меняется. Днем он нагревается от солнца и подтаивает, становясь пористым и слабым. Ежегодно здесь фиксируются провалы машин под лед, что приводит к потере транспорта и ущербу для экологии.
За выезд на лед предусмотрен штраф по ст. 8.42 КоАП РФ — от 3 до 4,5 тысячи рублей. Если в машине находится ребенок, информация направляется в органы профилактики для возможного привлечения родителей по ст. 5.35 КоАП РФ.
В администрации напомнили, что с конца 2025 года в городе распространили более 6,7 тысячи листовок. С 2024 года в общественных местах и транспорте транслируются аудиосообщения о безопасности на льду.
Жителей призывают не выезжать на лед и в случае происшествия звонить по номеру 112.
Напомним, что ранее на озере Байкал автомобиль провалился в трещину. Инцидент произошел на расстоянии 2−3 км от берега. В машине находилось трое мужчин.