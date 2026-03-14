Стало известно, какие мосты в Самарской области может затопить во время весеннего половодья

Традиционно под угрозой затопления оказываются 25 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях.

Источник: НИА Самара

В Самарской области активно готовятся к весеннему половодью. Стало известно, какие мостовые сооружения могут оказаться под водой.

«Особое внимание — пяти низководным затапливаемым мостам в Большеглушицком, Красноярском и Пестравском районах. При подъеме воды на них демонтируют перильные ограждения, чтобы избежать повреждения конструкций», — сообщили в областном правительстве.

В зоне особого внимания специалистов во время половодья — почти 7 000 км трасс, более 7,9 тысячи водопропускных труб и 477 искусственных сооружений, пишет 63.ру.

Паводковая ситуация в регионе может обостриться уже в ближайшее время. Такой прогноз озвучили на днях участники комиссии по предупреждению и ликцидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Это Красноярский, Ставропольский, Красноармейский, Волжский, Сызранский, Хворостянский районы, а также Тольятти.

В начале марта синоптики также опубликовали прогноз половодья на весну 2026 года. Максимальные уровни на большинстве рек ожидаются в пределах и на 20−180 см выше среднемноголетних значений, вскрытие рек — конец третьей декады марта-первая декада апреля (в пределах среднемноголетних дат).

Очищение ото льда Саратовского водохранилища прогнозируется во второй декаде апреля, Куйбышевского — третья декада апреля (в пределах среднемноголетних дат).

