Мошенники обманули более 1 000 жителей Красноярского края с начала года

За три месяца аферисты ввели в заблуждение 1 087 человек, обманутые потеряли более 386 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, только за прошедшую неделю у 73 жителей региона мошенники похитили более 13 миллионов рублей. Чаще всего красноярцы поддаются на уловки незнакомцев в Интернете (26 случаев), оказываются под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций (18 случаев) и становятся жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины (16 случаев). По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела, — добавили в ведомстве. Напомним, что полицейские вернули жителям Красноярского края почти 10 млн рублей.