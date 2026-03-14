Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградскому «Водоканалу» передали шесть новых грузовых автомобилей

Машины оснащены автономным отоплением и шкафом для сушки одежды.

Калининградскому «Водоканалу» передали шесть новых грузовых автомобилей. Автомобили адаптированы для работы в условиях умеренного климата. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предприятию передали грузовые автомобили с семиместной кабиной. Машины оснащены автономным отоплением и шкафом для сушки одежды.

«Это универсальная техника, которая позволяет доставить на место аварии одновременно и ремонтную бригаду в полном составе, и весь необходимый запас инструментов и оборудования. Благодаря высокой проходимости машины могут добраться до места аварии в условиях бездорожья», — рассказали в правительстве.

В январе для калининградского «Водоканала» закупили десять единиц спецтехники. Все машины произвели в России. Среди них — пять автоцистерн для питьевой воды, два грузовых самосвала, две вакуумные ассенизаторские машины и бортовой КАМАЗ с краном-манипулятором.

За последние четыре года «Водоканал» обновил 80% автопарка. Это более 120 единиц техники в десяти муниципалитетах региона.

Фото: пресс-служба областного правительства.