Калининградскому «Водоканалу» передали шесть новых грузовых автомобилей. Автомобили адаптированы для работы в условиях умеренного климата. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Предприятию передали грузовые автомобили с семиместной кабиной. Машины оснащены автономным отоплением и шкафом для сушки одежды.
«Это универсальная техника, которая позволяет доставить на место аварии одновременно и ремонтную бригаду в полном составе, и весь необходимый запас инструментов и оборудования. Благодаря высокой проходимости машины могут добраться до места аварии в условиях бездорожья», — рассказали в правительстве.
В январе для калининградского «Водоканала» закупили десять единиц спецтехники. Все машины произвели в России. Среди них — пять автоцистерн для питьевой воды, два грузовых самосвала, две вакуумные ассенизаторские машины и бортовой КАМАЗ с краном-манипулятором.
За последние четыре года «Водоканал» обновил 80% автопарка. Это более 120 единиц техники в десяти муниципалитетах региона.
