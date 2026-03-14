Калининградскому «Водоканалу» передали шесть новых грузовых автомобилей

В январе для калининградского «Водоканала» закупили десять единиц спецтехники. Все машины произвели в России. Среди них — пять автоцистерн для питьевой воды, два грузовых самосвала, две вакуумные ассенизаторские машины и бортовой КАМАЗ с краном-манипулятором.