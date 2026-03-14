Час на платной парковке в центре Петербурга подорожает до 200 рублей

Стоит отметить, что с октября 2025 года в Петербурге уже действует дифференцированная система оплаты парковки в центре. В зависимости от загруженности улиц час стоянки для легковых автомобилей может стоить от 100 до 360 рублей. Власти города ранее заявляли, что не планируют расширять зону платной парковки в 2026 году, сосредоточившись на развитии городских и перехватывающих автостоянок.