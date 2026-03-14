МВД рассказало о новой мошеннической схеме с «секретными чатами» в Telegram

«Мошенники используют функцию “Секретный чат” и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Преступники информируют пользователей о якобы выполненном входе в аккаунт с нового устройства и просят перейти по ссылке для подтверждения действий. В ведомстве обратили внимание, что настоящие оповещения техподдержки никогда не приходят в секретные чаты. Они направляются исключительно в обычную переписку с верифицированным аккаунтом, имеющим синюю галочку.
«Сотрудники поддержки не запрашивают через переписку коды подтверждения, пароли или другие персональные данные», — подчеркнули в МВД.
Граждан призывают не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях и обращаться только к официальным каналам поддержки.
11 марта россиян предупредили, что мошенники начали рассылать электронные письма с QR-кодами под видом ФНС. В МВД призвали проверять информацию только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, не переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей и не вводить личные данные на непроверенных страницах.