Лукашенко сказал про неутомимую энергию патриарха Кирилла и данные им обеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 50-летием архиерейской хиротонии, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер отметил авторитет Московского патриархата и сказал про неутомимую энергию главы РПЦ.
— Следуя важнейшим духовным обетам, данным полвека назад, вы всем сердцем служите православию, поддерживаете незыблемый международный авторитет Московского патриархата, с неутомимой энергией несете людям живое слово Божие, личным примером укрепляете нравственные основы общества, — сказано в поздравлении.
Лукашенко обратил внимание на то, что вся жизнь патриарха является неустанным призывом к миру и диалогу, согласию и взаимному уважению. Также он сказал, что в Беларуси высоко ценят мудрую пастырскую заботу и молитвенную поддержку предстоятеля Русской православной церкви. Заметил, что все это способствует духовному единению братских народов Беларуси и России и дает им силы выстоять в испытаниях.
