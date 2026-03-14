Лукашенко сказал про неутомимую энергию патриарха Кирилла и данные им обеты

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 50-летием архиерейской хиротонии, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер отметил авторитет Московского патриархата и сказал про неутомимую энергию главы РПЦ.

— Следуя важнейшим духовным обетам, данным полвека назад, вы всем сердцем служите православию, поддерживаете незыблемый международный авторитет Московского патриархата, с неутомимой энергией несете людям живое слово Божие, личным примером укрепляете нравственные основы общества, — сказано в поздравлении.

Лукашенко обратил внимание на то, что вся жизнь патриарха является неустанным призывом к миру и диалогу, согласию и взаимному уважению. Также он сказал, что в Беларуси высоко ценят мудрую пастырскую заботу и молитвенную поддержку предстоятеля Русской православной церкви. Заметил, что все это способствует духовному единению братских народов Беларуси и России и дает им силы выстоять в испытаниях.

Ранее мы писали, что патриарх Кирилл ищет информацию о погибшем в Беларуси дяде: «Кого только ни подключал, но человек просто исчез».

Тем временем министр образования Иванец и министр здравоохранения Ходжаев показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию.

