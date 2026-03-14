Жителей Иркутской области предупредили об обмане с мнимым голосованием

В Иркутской области активизировались мошенники, которые похищают учётные записи в мессенджере Telegram, предупреждают в полиции региона. Аферисты используют схему с мнимым голосованием за «грант на лечение»: потенциальным жертвам предлагают поддержать какой либо проект, обещая, что это поможет собрать средства на медицинскую помощь.
Схема обмана строится на использовании фишингового сайта. Его дизайн полностью копирует официальную веб страницу для входа в мессенджер. Единственное отличие — текст «Вход в Telegram» заменён на фразу «Система проверки голосов».
Далее злоумышленники под предлогом подтверждения «голоса» просят пользователя указать номер телефона, привязанный к аккаунту Telegram, а затем ввести код из SMS сообщения, который приходит от мессенджера.
Если человек следует этим инструкциям, мошенники мгновенно получают доступ к его учётной записи — при условии, что в аккаунте не активирована функция «облачного пароля». Этот дополнительный уровень защиты может предотвратить взлом, даже если злоумышленники завладели одноразовым кодом.
МВД и эксперты по кибербезопасности призывают жителей Иркутской области быть предельно осторожными. Они напоминают, что ни в коем случае нельзя вводить коды подтверждения из SMS на сторонних сайтах. Важно внимательно проверять адрес в адресной строке браузера: фишинговые страницы часто имеют похожие, но слегка изменённые домены. Также специалисты настоятельно рекомендуют включить «облачный пароль» в настройках мессенджера — это существенно усложнит злоумышленникам доступ к аккаунту. При обнаружении подозрительных сайтов или сообщений следует незамедлительно сообщать о них в поддержку мессенджера и в правоохранительные органы.