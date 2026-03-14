Жители юга Волгограда пожаловались на удушливую химию в воздухе

Жители Красноармейского района снова заявляют об удушливом запахе, который накануне появился около.

Жители Красноармейского района снова заявляют об удушливом запахе, который накануне появился около полуночи. Волгоградцы, которые вынуждены ощущать химические ароматы, просят природоохранные ведомства отреагировать на эту ситуацию.

— Улица Караванная, очень сильный запах сероводорода. Опять нас травят!!! — сообщили жители района редакции ИА «Высота 102».

По их словам, неприятный запах в воздухе стал распространяться примерно с 23:00 мск 13 марта. В настоящее время ситуация нормализовалась. Запах сероводорода сейчас уже не ощущается. Жители не исключают, что выбросы производятся только в ночное время, а не днем.

Напомним, что на химические выбросы жители Красноармейского района жалуются регулярно. Экологические службы неоднократно брали пробы воздуха, но установить и наказать виновника им так не удалось.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!

