Росстат: в России остается все меньше бедных

Данные о численности россиян с доходами ниже границы бедности представил Росстат. По данным ведомства, в стране остается все меньше таких людей. В IV квартале 2025 года тех, кто имел меньше 17 146 рублей в месяц, было 4,8%. Таким образом, доля населения, живущего в нищете, сократилась на 0,5 процентных пунктов.
Денежные доходы населения составили за этот период 40 триллионов рублей — по сравнению с аналогичным периодом 2024 года они подросли на 13%. При этом рост реальных денежных доходов увеличился на 6%, а доходов за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен, — на 5,8%.
При этом помощь от государства малоимущим семьям составила в структуре денежных доходов населения 15,3%, а оплата труда — 60,2%. На социальные выплаты в IV квартале 2025-го было направлено 6,1 трлн рублей, заработали россияне 24,1 трлн рублей.
Номинальная начисленная зарплата составила в этот период, по данным Росстата, 112 583 рубля, увеличившись за год в номинальном выражении на 11,2%, а в реальном — на 4,3%. Средний размер назначенных пенсий — 23 534 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он подрос на 11,6%.
Доходы самых малообеспеченных также подросли на 12,3% — в номинальном выражении.
Инфляцию по итогам последних трех месяцев минувшего года к соответствующему кварталу 2024-го статистическое ведомство оценило в 106,6%.
