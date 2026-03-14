140 баллов на мартовском ЕНТ набрал школьник из Семея

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. В Семее выпускник казахской средней школы имени Алихана Букейхана Ерасыл Сайлауов набрал 140 баллов на мартовском ЕНТ.

Источник: Sputnik

Он показал лучший результат по всему Казахстану. На основании этого показателя Ерасылу была начислена 50-балльная конвертация по английскому языку. О подростке рассказали в Минпросвещения.

«Свободное время Ерасыл посвящает чтению и изучению иностранных языков. Еще в 10-м классе он сдал международный экзамен IELTS. Помимо учебы, регулярно занимается волейболом», — сообщили в ведомстве.

Теперь главная цель Ерасыла — повторить результат тестирования на основном ЕНТ. Также подтвердить статус обладателя 140 баллов и получить государственный грант на обучение по специальности «Дипломатия».