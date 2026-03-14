В Ростове у рынка «Темерник» обнаружили нелегалов

В Ростове полицейские в районе рынка «Темерник» провели оперативные мероприятия, направленные на выявление нарушителей миграционного законодательства.
Оперативники проверили 260 квартир, пообщались с жителями, а также с учащимися и школьниками. Последним рассказали о мошенничествах.
В результате выяснилось, что 13 иностранцев нарушили правила въезда в страну, один не уведомил о своем проживании, и еще один нарушил трудовое законодательство. В отношении 15 человек возбудили административные статьи.
— Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере миграции, продолжаются, — сказали в Донском главке.
