В Ростове у рынка «Темерник» обнаружили нелегалов

В Ростове в отношении 15 мигрантов составили административные протоколы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полицейские в районе рынка «Темерник» провели оперативные мероприятия, направленные на выявление нарушителей миграционного законодательства.

Оперативники проверили 260 квартир, пообщались с жителями, а также с учащимися и школьниками. Последним рассказали о мошенничествах.

В результате выяснилось, что 13 иностранцев нарушили правила въезда в страну, один не уведомил о своем проживании, и еще один нарушил трудовое законодательство. В отношении 15 человек возбудили административные статьи.

— Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере миграции, продолжаются, — сказали в Донском главке.

