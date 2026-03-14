Соседняя с Беларусью Латвия устроит «саммит дронов» в мае 2026

В соседней с Беларусью Латвии проведут «саммит» и испытания дронов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что власти соседней с Беларусью Латвии в мае 2026 года хотят устроить «саммит дронов», сообщило БелТА.

Вообще, в текущем году на территории Латвии запланировано проведение нескольких комплексных тестов БПЛА и систем противодействия им. Военные тесты будут проходить в рамках миссии НАТО Innovation Range.

— «Саммит дронов» запланирован на 27 мая. На него прибудут военные эксперты и высокопоставленные представители стран — участниц Североатлантического альянса, — анонсировал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

За день до саммита на официальной испытательной площадке НАТО — военном полигоне «Селия», который находится примерно в 100 километрах от границы с Беларусью, будут проводиться демонстрационные испытания беспилотников.

