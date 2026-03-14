Температура в Петербурге ночью побила рекорд 136-летней давности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в ночь на субботу составила около 7 градусов тепла, что превосходит максимальное значение, которое наблюдалось в 1890 году, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«Сегодняшняя ночь в Санкт-Петербурге уже стала самой теплой за весь ряд наблюдений для 14 марта. Температура воздуха в городе не опустилась ниже +6,7 градуса. Перекрыт рекорд +2,6 градуса… 1890 года», — написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил синоптик, ожидается, что в субботу днем в Петербурге четвертый день подряд будет установлен температурный рекорд. Ранее максимальная дневная температура воздуха в городе 14 марта наблюдалась в 2015 году (плюс 10,6 градуса).
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 10 градусов тепла, скорость юго-восточного ветра не превышает пяти метров в секунду.