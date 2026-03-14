Башкирский Сибай получил статус моногорода

Источник: Башинформ

Правительство России присвоило Сибаю статус моногорода, сообщает телеграм-канал «Моя Уфа».

Таким образом, в республике теперь стало семь моногородов.

Ранее в Башкирии насчитывалось 6 монопрофильных муниципальных образований, в которых проживают около 400 тысяч человек. Это — Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы. сейчас к ним добавился седьмой город — Сибай.

Ранее Башинформ сообщил о том, что резидент ТОР «Белорецк» вложит 10 млрд рублей в строительство инновационного металлургического завода.