Башкирский Сибай получил статус моногорода.

Правительство России присвоило Сибаю статус моногорода, сообщает телеграм-канал «Моя Уфа».
Таким образом, в республике теперь стало семь моногородов.
Ранее в Башкирии насчитывалось 6 монопрофильных муниципальных образований, в которых проживают около 400 тысяч человек. Это — Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы. сейчас к ним добавился седьмой город — Сибай.
