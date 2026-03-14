Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС предупредили новосибирцев об угрозе схода снега и сосулек с крыш

Из-за переменчивой погоды снежные покровы нагружают кровли.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области из-за обильных снегопадов и оттепелей возросла угроза схода снега и наледи с крыш. МЧС напоминает о правилах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Управляющим компаниям и владельцам домов рекомендуют регулярно очищать кровли, ограждать опасные зоны и использовать страховку при высотных работах.

Пешеходам советуют держаться на расстоянии 1,5−2 метров от стен, не ходить под балконами и не пользоваться наушниками на улице.

При сходе снега нельзя останавливаться и поднимать голову — нужно сразу прижаться к стене под козырек. Водителям лучше не парковаться у зданий с заснеженными крышами.