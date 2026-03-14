В МЧС предупредили новосибирцев об угрозе схода снега и сосулек с крыш

В Новосибирской области из-за обильных снегопадов и оттепелей возросла угроза схода снега и наледи с крыш. МЧС напоминает о правилах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
Управляющим компаниям и владельцам домов рекомендуют регулярно очищать кровли, ограждать опасные зоны и использовать страховку при высотных работах.
Пешеходам советуют держаться на расстоянии 1,5−2 метров от стен, не ходить под балконами и не пользоваться наушниками на улице.
При сходе снега нельзя останавливаться и поднимать голову — нужно сразу прижаться к стене под козырек. Водителям лучше не парковаться у зданий с заснеженными крышами.