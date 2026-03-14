Вода возле дороги поднялась на 30 см из-за перемерзания трубы в Ленинском округе Иркутска

IrkutskMedia, 14 марта. В Ленинском округе Иркутска устранили последствия перемерзания водопропускных труб на улице Курганской. Сигнал о прибывающей воде поступил от местных жителей. Причиной стало скопление шуги в одной из двух водопропускных труб из-за перепада температур.

Источник: Администрация города

Уровень воды возле дороги поднялся на 30 см и начал подступать к крыльцу жилого дома. Для ликвидации угрозы подтопления провели пропаривание труб и очистку русла водоотводного канала. Работы выполнили специалисты Иркутского авиационного завода и «СтройПроектСервиса» с применением техники ИАЗ.

В настоящее время проходимость трубы полностью восстановлена. Вода уходит, угроза подтопления дороги и жилых строений миновала.

Напомним, что ранее в ходе мониторинга сообщений СМИ прокуратура Кировского района Иркутска обнаружила публикацию о коммунальной аварии, произошедшей в деревянном доме на улице Чехова. В сообщении говорится, что в историческом двухэтажном здании произошла коммунальная авария.