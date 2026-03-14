На Урале впервые родился акуленок

В уральском океанариуме рассказали о пополнении.

Источник: Комсомольская правда

Океанариум уральской столицы похвастался пополнением. На свет впервые появился акуленок. Об этом рассказали в пресс-службе Океанариума Екатеринбурга.

— 8 марта произошло настоящее чудо. Это случилось впервые с момента открытия и стало для нашей команды настоящим подарком к празднику! — рассказали представители.

Сотрудники объяснили, что этот акуленок появился от яйцекладущей особи. Иногда в кладке бывают пустые яйца. Примечательно, что кроха совсем не похож на взрослую акулу. И его размер едва достигает 12 сантиметров. А еще у него необычный полосатый окрас.

Уточняется, что малыш чувствует себя хорошо и осваивается. За его состоянием пристально наблюдают специалисты.