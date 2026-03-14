Не вредно ли для сердца спать на левом боку?

Можно спать на спине, на боку, на животе — как вам удобно. Но есть некоторые нюансы. Если у вас есть рефлюксная болезнь, когда содержимое желудка может выбрасываться в пищевод, то вам лучше спать на левом боку. Изгиб желудка идёт таким образом, что если вы будете спать на этом боку, то заброс будет меньше. А если вы храпите, то при сне на спине усиливаются риски остановок дыхания. Поэтому в данном случае лучше спать либо на боку, либо на животе".