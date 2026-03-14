Не вредно ли для сердца спать на левом боку?

Разобраться в теме помогла невролог-сомнолог.
Вокруг сна на левом боку ходит много споров. В частности, бытует распространённое мнение, что такая поза может повредить сердцу. Так ли это?
"Нет никакого значения, в какой позе вы спите, — говорит невролог-сомнолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Рагинене. — В какой удобно, в такой и спите. Это миф, что нельзя спать на левом боку — якобы, вы вредите своему сердцу, несёте какую-то нагрузку на него. Поверьте, сердце очень хорошо защищено грудной клеткой, и вы его точно не раздавите в ночное время.
Можно спать на спине, на боку, на животе — как вам удобно. Но есть некоторые нюансы. Если у вас есть рефлюксная болезнь, когда содержимое желудка может выбрасываться в пищевод, то вам лучше спать на левом боку. Изгиб желудка идёт таким образом, что если вы будете спать на этом боку, то заброс будет меньше. А если вы храпите, то при сне на спине усиливаются риски остановок дыхания. Поэтому в данном случае лучше спать либо на боку, либо на животе".
