На главной площади Кишинева будет салют: Снимается кино, но центр для транспорта перекрывать не станут

В субботу вечером на площади Великого национального собрания (ПВНС) пройдут съемки нескольких эпизодов фильма «Кишинёв, моя любовь» режиссера Михая Цэрнэ. Съемки пройдут с 16:00 до 1:30 и в них примут участие более 250 человек, включая техническую группу и статистов.
Доступ на территорию будет разрешен исключительно съемочной группе и техническому транспорту, а периметр площадки будет временно огорожен, не создавая помех пешеходному или дорожному движению.
Во время съемок также запланирован фейерверк, исключительно в кинематографических целях, в безопасных условиях и под наблюдением ответственного персонала.
В мэрии уточняют, что данное мероприятие не является публичной демонстрацией или протестом.
