Мошенники начали обманывать россиян с помощью «секретных чатов» в Telegram

В России выявили новую схему обмана пользователей в мессенджере Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Аферисты используют функцию «секретный чат» и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера.

«В них указывается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для “подтверждения аутентификации”, — говорят в ведомстве.

Правоохранители предупреждают, что официальные уведомления от мессенджера не приходят в «секретных чатах», а направляются в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса.

«Сотрудники поддержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или личные данные через чаты», — добавили в МВД и напомнили, что при получении подобных сообщений не стоит переходить по ссылкам и вводить свои данные.