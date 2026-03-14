Женщина и девочка попали в больницу после ДТП на трассе в Красноярском крае

Сотрудники Госавтоинспекции Уярского района выясняют обстоятельства ДТП на федеральной трассе «Сибирь». В краевой Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла утром 14 марта в 20 километрах от Уяра. В Hyundai Getz со стороны Красноярска в Канск двигались 54-летняя водитель и пассажир — 13-летняя девочка. В один момент женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с ISUZU FORWARD, за рулем которого был 42-летний мужчина.