Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области усилят контроль за несанкционной торговлей

В Ростове изменили правила работы киосков.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь анонсировал масштабную реформу сферы нестационарной торговли. Главная цель — навести порядок на улицах городов и сделать распределение мест прозрачным. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Было принято решение перевести распределение всех торговых площадей на открытые электронные торги. Теперь плата за размещение киосков будет рассчитываться по единой формуле, что исключит теневые договоренности.

Также предпринимателям запретили пересдавать полученное место третьим лицам. Это должно избавить рынок от «профессиональных перекупщиков».

Еще одно новшество — на онлайн-карте теперь можно увидеть все свободные участки и условия их аренды. Ветераны боевых действий и ряд других категорий граждан получат приоритетные права и льготы при открытии торговых точек.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

