В Красноярском крае на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 163 млрд рублей

В Красноярском крае утвердили масштабный план модернизации жилищно-коммунального комплекса до 2030 года. В рамках программы в регионе намерены реализовать около 1900 мероприятий по обновлению коммунальной инфраструктуры. Общий объем финансирования составит 163 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин. Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства обсудили на расширенном пленарном заседании, которое прошло в Национальном центре «Россия» на Енисее. В обсуждении приняли участие советник губернатора края Анатолий Матюшенко, председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания Алексей Кулеш, а также представители региональных министерств. Помимо плана модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года, на территории края действуют 169 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на общую сумму инвестиций более 4 млрд рублей. В этом году запланировано заключить ещё 20 соглашений, — сообщил министр. Сегодня коммунальная инфраструктура региона насчитывает более 30 тысяч объектов, в том числе: 1286 котельных, 1325 водопроводных комплексов, 172 канализационные системы и 77 очистных сооружений. Общая протяжённость сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения достигает 18,5 тысячи километров, при этом свыше 9 тысяч километров коммуникаций нуждаются в замене. Часть работ уже запланирована на ближайшие годы. Так, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется построить разводящие водопроводные сети в поселке Солонцы, реконструировать очистные сооружения в поселке Подгорный, а также капитально отремонтировать водопроводные сети в городе Уяр и в селах Новониколаевка и Южно-Александровка. Кроме того, в марте планируется распределить около 1 млрд рублей краевых средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. От муниципалитетов уже поступило 254 заявки из 35 округов. Продолжится и работа по повышению устойчивости энергоснабжения территорий: в 2026 году планируется закупить 100 дизельных генераторных установок для резервного питания. Напомним, что строители Красноярского края ремонтируют объекты ЖКХ в Свердловском округе ЛНР.