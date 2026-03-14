В здании Госалкогольинспекции Татарстана проведут капремонт за 2,1 млн рублей

В здании Госалкогольинспекции Татарстана на улице Хади Такташа начнется капитальный ремонт второго этажа. Информация размещена на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит обновить потолки, полы и стены, привести в порядок туалеты, электрику, окна и систему отопления. В смету включены покупка мебели, оборудования, инвентаря и благоустройство прилегающей территории.
На работы выделено 2,1 млн рублей. Завершить ремонт планируется до 31 июля 2026 года. Ранее, в январе, в этом же здании уже обновляли первый и четвертый этажи, конференц-зал, фасад и кровлю.