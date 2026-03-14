Волгоградцам показали проект новой Привокзальной площади

В Волгограде показали проект преображения Привокзальной.
площади в центре города, которая в настоящее время обнесена строительным.
забором. О грядущих изменениях, к которым готовились давно, сообщил сегодня, 14.
марта, в ходе рабочей поездке по объектам благоустройства губернатор Андрей.
Бочаров.
— Принято решение по расширению улицы — это абсолютно.
правильно, — прокомментировал проект глава региона. — Долго к этому шли. Жители.
Волгограда понимают и помнят, что здесь было.
Андрей Бочаров напомнил, что понадобилось много лет,
чтобы утрать все киоски с этой территории, решить множество юридических.
вопросов, чтобы отдать этот «пятачок» муниципалитету для последующего.
благоустройства. Проект готовился совместно с молодежью и сейчас проводятся.
работы по созданию на Привокзальной площади нового общественного пространства.
— Приоритет для нас — это пешеход и общественный транспорт, — отметил губернатор. — Исходя из этого и принимаются решения.
Вопросы организации движения транспорта еще.
прорабатываются.
На представленных эскизах новой площади у.
железнодорожного вокзала фонтана «Детский хоровод» и большой парковки, как было.
ранее, разглядеть не удалось. Вместо этого на территории видно пешеходные.
дорожки и зеленые газоны с огромными деревьями.
Напомним, что в конце февраля текущего года на привокзальной площади в центре Волгограда демонтировали разрушающийся фонтан «Детский хоровод», который в 2013 году был подарен городу байкерским клубом «Ночные волки». Скульптуры взявшихся за руки детей, танцующих вокруг крокодила, сняли и увезли на хранение на базу МБУ «Волгоградзеленхоз».
В мэрии тогда заявляли, что скульптуру демонтировали для того, чтобы полноценно обследовать элементы фонтана для определения возможности и вариантов их приведения в порядок.
Фото, видео: администрации Волгоградской области.