Волгоградцам показали проект новой Привокзальной площади

Напомним, что в конце февраля текущего года на привокзальной площади в центре Волгограда демонтировали разрушающийся фонтан «Детский хоровод», который в 2013 году был подарен городу байкерским клубом «Ночные волки». Скульптуры взявшихся за руки детей, танцующих вокруг крокодила, сняли и увезли на хранение на базу МБУ «Волгоградзеленхоз».