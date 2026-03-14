Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляющая компания вернула жильцам воронежского дома больше 141 тысячи рублей

Компанию уличили в неправомерной индексации платы.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года жители дома № 9 по улице Баррикадной обратились в жилищную инспекцию с жалобой на управляющую компанию. Инспекторы провели проверку «АВА-КРОВ» и зафиксировали нарушение.

Так, в июле 2024 года компания увеличила плату за содержание жилого помещения для жителей указанного дома сразу на 10,63%. На тот момент индекс потребительских цен, рассчитанный госорганами статистики РФ по итогам 2023 года, составил всего 7,42%. Таким образом, рост тарифа не мог превышать эту величину.

Через год, в июле 2025 года, «АВА-КРОВ» снова подняла плату по первой строке платежки, но уже в рамках индекса потребительских цен. Однако коммунальщики не учли, что годом ранее допущенное нарушение не было устранено. В итоге за данный период увеличение размера платы не соответствовало динамике индекса потребительских цен и привело к нарушению прав потребителей.

В результате выявленного нарушения по требованию ГЖИ УК сделала жильцам дома перерасчет и вернула плату на сумму 141 384 рублей.