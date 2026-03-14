Управляющая компания вернула жильцам воронежского дома больше 141 тысячи рублей

В январе 2026 года жители дома № 9 по улице Баррикадной обратились в жилищную инспекцию с жалобой на управляющую компанию. Инспекторы провели проверку «АВА-КРОВ» и зафиксировали нарушение.
Так, в июле 2024 года компания увеличила плату за содержание жилого помещения для жителей указанного дома сразу на 10,63%. На тот момент индекс потребительских цен, рассчитанный госорганами статистики РФ по итогам 2023 года, составил всего 7,42%. Таким образом, рост тарифа не мог превышать эту величину.
Через год, в июле 2025 года, «АВА-КРОВ» снова подняла плату по первой строке платежки, но уже в рамках индекса потребительских цен. Однако коммунальщики не учли, что годом ранее допущенное нарушение не было устранено. В итоге за данный период увеличение размера платы не соответствовало динамике индекса потребительских цен и привело к нарушению прав потребителей.
В результате выявленного нарушения по требованию ГЖИ УК сделала жильцам дома перерасчет и вернула плату на сумму 141 384 рублей.