СК сделал заявление после падения трехлетней девочки из окна в Кобрине

В Следственном комитете прокомментировали ЧП с падением трехлетней девочки из окна многоэтажки в Кобрине, сообщил телеграм-канал Брестской области «#1регион».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Кобрине.
В управлении Следственного комитета по Брестской области после падения девочки из окна пятого этажа обратились к белорусским родителям и призвали взрослых быть бдительными.
В СК напомнили, что 12 марта, пока родители были на кухне, девочка выпала из открытого окна в комнате. С тяжелыми травмами она была госпитализирована. На Брестчине это первая подобная трагедия с начала года.
В СК заявили, что с наступлением теплой погоду окна нужно ставить только на вертикальное проветривание. И напомнили, что москитная сетка не защищает от падения.
— Необходимо установить «детские замки» и ни оставлять детей без присмотра ни на секунду, — заявил официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.
