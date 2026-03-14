СК сделал заявление после падения трехлетней девочки из окна в Кобрине

СК обратился к белорусам после падения трехлетней девочки из окна в Кобрине.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете прокомментировали ЧП с падением трехлетней девочки из окна многоэтажки в Кобрине, сообщил телеграм-канал Брестской области «#1регион».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Кобрине.

В управлении Следственного комитета по Брестской области после падения девочки из окна пятого этажа обратились к белорусским родителям и призвали взрослых быть бдительными.

В СК напомнили, что 12 марта, пока родители были на кухне, девочка выпала из открытого окна в комнате. С тяжелыми травмами она была госпитализирована. На Брестчине это первая подобная трагедия с начала года.

В СК заявили, что с наступлением теплой погоду окна нужно ставить только на вертикальное проветривание. И напомнили, что москитная сетка не защищает от падения.

— Необходимо установить «детские замки» и ни оставлять детей без присмотра ни на секунду, — заявил официальный представитель Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.

Тем временем министр образования Иванец и министр здравоохранения Ходжаев показали, как проводить сердечно-легочную реанимацию.

Еще под Березой пьяный водитель Opel эпично обрушил конструкцию дорожных знаков.