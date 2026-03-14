Тротуары, паводок и ямочный ремонт: какие задачи поставил мэр Лошкин дорожникам

Пришедшее в Челябинск тепло и отсутствие снегопадов сместили акценты в работе коммунальных служб. Теперь главное — не столько бороться с осадками, сколько убирать последствия зимы и готовиться к паводку. Глава города Алексей Лошкин провел совещание с подрядчиками, обозначив приоритеты на ближайшие дни.
В центре внимания оказались тротуары. Если дороги пока остаются в проезжем состоянии, то пешеходные зоны во многих местах превратились в полосу препятствий из снежной каши. Лошкин поставил задачу бросить все силы на расчистку тротуаров до твердого покрытия.
— Составлен график на неделю с четкими сроками, неисполнение которых обернется предписаниями и штрафами, — заявил мэр.
Вывоз снега продолжается, но работы еще много. За минувшие сутки полигон принял больше 700 машин — объем хороший, однако снежных валов на улицах остается немало. В том числе на территориях коммерческих предприятий. Контроль за вывозом будет жестким, поблажек не предусмотрено ни для кого.
Погода позволила приступить и к ямочному ремонту. После зимы на дорогах появились дефекты, которые нужно устранять, не дожидаясь устойчивого тепла. Холодный асфальтобетон позволяет работать уже сейчас. В первую очередь поручено привести в порядок путепровод «Челябинск-Главный» и все дороги с интенсивным движением.
Главный приоритет для всех служб — минимизировать риски подтоплений. В прошлом году на самых проблемных участках провели большую работу, и сейчас эти точки держат на особом контроле. В списке — улица Валдайская, Артиллерийская в районе трамвайного депо, поселок Першино, дом № 17 на Молодогвардейцев, Энергетиков и поселок Первый Плановый.
— Поставил задачу ежедневного контроля и оценки ситуации. Акцентировал внимание подрядчиков на вывозе снега с прилегающих территорий там, где существует риск подтоплений, — отметил Алексей Лошкин.
Мэр выехал на личную проверку. Он проинспектировал работу службы «ЭВИС» по прочистке ливневок и действия дорожников. Начали с Ленинского района, но за выходные глава города намерен объехать все территории.