Собянин поздравил патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии

Собянин отметил, что патриарх Кирилл достойно продолжает священнические традиции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии, отметив, что он достойно продолжает священнические традиции предшественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

«Приняв полвека назад епископский сан, Вы достойно продолжаете священнические традиции предшественников, деятельно следуете примеру подвижничества Вашего небесного покровителя, святого равноапостольного Кирилла», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что патриарх Кирилл объединяет миллионы православных верующих в любви к Христу, наставляет мудрым пастырским словом, настраивает сердца на благие помыслы и дела.

«Неоценим Ваш вклад в развитие плодотворного взаимодействия правительства Москвы и Русской православной церкви. Убежден, что наше соработничество и впредь будет способствовать утверждению духовных и нравственных ценностей, приносить большую пользу людям и обществу», — подчеркнул Собянин.

