Невролог ВолгГМУ: у онемения рук больше 120 причин

У онемения рук может быть более 120 причин, в том числе, очень опасных, предупреждает врач-невролог, завкафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ Ольга Курушина.
Самый безобидный с точки зрения дальнейших последствий связан с остеохондрозом позвоночника с радикулопатией. Такое состояние и встречается чаще прочих. Старение позвоночника приводит к зажиму нервов, они не могут полноценно проводить информацию о своей чувствительности, это приводит к онемению.
«Вторая причина — полинейропатия. Это группа заболеваний, характеризующихся поражением периферической нервной системы. А ним можно отнести любой процесс, который может сбить с нормального хода работы периферические нервы», — цитирует медика РИА Новости.
Одно из таких заболеваний — диабет, он «съедает» и сосуды, и головной мозг, и сетчатку глаза, и почки, и периферические нервы, которые начинают страдать под действием нарушенного обмена сахара.
Также в числе причин невролог назвала алкоголизм, вирусные заболевания и отравление тяжелыми металлами. Чтобы поставить точный диагноз и получить лечение, следует обратиться к врачу.
