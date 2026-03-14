В Россию впервые ввезли уникальный препарат для лечения ребенка из КБР

«Препарат Кувитру был приобретен для лечения восьмилетнего пациента из Баксанского района с редким диагнозом — первичный комбинированный иммунодефицит. На территории Российской Федерации этот препарат не зарегистрирован. Обычно такие лекарства недоступны для пациентов, но минздрав КБР пошел на беспрецедентный шаг — закупил препарат по региональной льготе специально для этого ребенка, впервые ввезя его в страну для конкретного клинического случая», — говорится в сообщении.