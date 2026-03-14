В Россию впервые ввезли уникальный препарат для лечения ребенка из КБР

НАЛЬЧИК, 14 мар — РИА Новости. Уникальный лекарственный препарат впервые ввезли в Россию для лечения восьмилетнего ребенка из Кабардино-Балкарии с тяжелым генетическим заболеванием, сообщил центр аллергологи и иммунологии регионального минздрава.
«Препарат Кувитру был приобретен для лечения восьмилетнего пациента из Баксанского района с редким диагнозом — первичный комбинированный иммунодефицит. На территории Российской Федерации этот препарат не зарегистрирован. Обычно такие лекарства недоступны для пациентов, но минздрав КБР пошел на беспрецедентный шаг — закупил препарат по региональной льготе специально для этого ребенка, впервые ввезя его в страну для конкретного клинического случая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик тяжело болел с раннего детства, после обследований в Германии и Москве врачи поставили ему диагноз, требующий пожизненной терапии иммуноглобулинами. Ребенка перевели на современный подкожный иммуноглобулин, но организм отреагировал на него аллергией, и встал вопрос о поиске новых решений.
«Сегодня мальчик получает лучшую мировую терапию, не выезжая за пределы республики, и чувствует себя хорошо», — добавили в центре.