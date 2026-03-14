В Минздраве назвали самые частые виды рака, которые диагностируют омичам

В 2025 году в Омской области онкологические заболевания впервые диагностированы у 7908 жителей. Из них 4103 — женщины, 3805 — мужчины. Об этом Городу55 сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Если учитывать все выявленные опухоли (включая повторные случаи), общее число достигло 9722.
Средний возраст пациента с онкологическим диагнозом в регионе составляет 64 года. При этом заболевание встречается и у детей. В прошлом году рак выявили у 64 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. Из них 48 случаев пришлось на детей до 14 лет. Самый ранний диагноз поставлен двухмесячному ребёнку — у него обнаружили нейробластому.
В структуре заболеваемости у омичей лидируют рак молочной железы, лёгких и кожи. Среди мужчин наиболее распространён рак предстательной железы — 21,5% от всех случаев. У женщин на первом месте рак молочной железы — 25,1%.
Позитивной тенденцией специалисты называют высокую долю ранней диагностики. В 2025 году 54,7% злокачественных новообразований выявлены на I-II стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.