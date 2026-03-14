В Башкирии в дни праздника Ураза-байрам запустят дополнительные электрички.

В Башкирии в дни праздника Ураза-байрам назначены дополнительные пригородные поезда. Уточнённое расписание движения электричек опубликовал минтранс региона.
19 марта назначаются поезда № 6424 Дёма (18.12) — Усть-Катав (22.11) и 6415 Тавтиманово (14.16) — Дёма (15.36).
20 марта поедет поезд № 6423 Усть-Катав (05.51) — Дёма (09.58).
20 — 22 марта: № 6422/7160/7158 Дёма (13.25) — Усть-Катав (17.26) — Челябинск (23.05) и № 6438/6440 Дёма (18.12) — Мурсалимкино (22.53).
21 — 23 марта назначаются поезда № 7437/6437 Мурсалимкино (05.13) — Дема (09.58) и № 7157/7159/7161 Челябинск (06.04) — Усть-Катав (11.44) — Дёма (15.36).
Время указано местное.
Ураза-байрам в этом году будет отмечаться 20 марта, в пятницу. После четырёхдневной рабочей недели последуют три выходных: 20, 21 и 22 марта, сообщал ранее «Башинформ».