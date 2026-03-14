Красноярцам рассказали, как безопасно получать заказы в маркетплейсах

Специалисты Роспотребнадзора поделились алгоритмом безопасного получения покупок из интернет-магазинов и маркетплейсов.
Принимая заказ, необходимо проверить, что вам прислали именно тот товар, который вы оплачивали. Внимательно посмотрите, не бракована ли вещь — если повреждения присутствуют, зафиксируйте данный факт и откажитесь от покупки. Убедитесь, что статус заказа не изменился на «получен».
«Если продавец не возвращает деньги за отменённый товар, необходимо написать претензию и направить её в адрес продавца, уточнив способ отправки на площадке маркетплейса, — уточнили в Роспотребнадзоре. — В случае, если ваша претензия осталась без удовлетворения — обратитесь в суд с исковым заявлением».