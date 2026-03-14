В воронежском селе на два дня перекрыли проезд по автомосту

Красный мост в селе Верхний Мамон под Воронежем временно закрыт на два дня из-за ремонтных работ, сообщили в местной администрации.
Ограничения действуют 14 и 15 марта. До 9:00 — движение по светофору, запрет действует в часы: 9:00−10:20; 11:00−12:20; 13:00−14:20; 15:00−16:20; 17:00−18:20. С 18:20 — движение по светофору.
«Пассажирские перевозки также будут осуществляться в соответствии с данным графиком. Просим вас заранее планировать свои поездки, учитывая эти временные ограничения, чтобы избежать возможных неудобств и задержек», — добавили в администрации.